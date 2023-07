Er DU ute etter ein stad å bu i Ottadalen? – Da vil vi ha meininga di!

Folketalsutviklinga i Ottadalen er dessverre negativ. Heldigvis er det mange som kan tenkje seg å flytte attende til bygda dei kjem frå, som ynskjer eit «friare» liv enn det storbyen gjev. Vi har lyst til å kartleggje kor mange som ser for seg å flytte «heimatt», og kva som må til for at det skal realiserast. Hjelp oss å finne meir ut om kven og kor mange som er ute etter ein stad å bu ved å fylle ut spørjeskjemaet nedanfor. Takk for hjelpa!