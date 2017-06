Opninga av fjellvegen, fv 258, som vanlegvis er sett til 15. juni, blir i år utsett èin dag.

– Det rauk noko utstyr slik at vi vart litt forseinka, kan byggeleiar i Statens vegvesen, Ole Egil Hagen fortelja.

Fjuken får opplyst at brøytemannskapa kom igjennom dei siste fonnene ved 10-tida torsdag og at vegen blir opna for trafikk i løpet av fredag.