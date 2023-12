I Skjåk har det vore ei utforkøyring i Nordberg, sør for Cirkle K. Brannsjef i Lom og Skjåk brannvesen, Atle Festervoll, kan opplyse at det var to personar i bilen og at det såg ut til å ha gått forholdsvis bra. Vegen er ikkje stengt ved ulykkesstaden.

Tidlegare i ettermiddag var det ei utforkøyring på RV 15 rett sør for Vågå sentrum. Ifølgje Politiet Innlandet var det svært glatt på staden. Det vart ikkje meldt om personskade.