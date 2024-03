Vi har starta redningsaksjon etter melding om to personar som har gått seg bort på grunn av tåke. Dei har vore på Nautgardstind og er nå på nordsida av Russlirundhøe. Det er ikkje flyvær og lokal Røde kors er på veg for å hjelpe, heiter det i meldinga frå Politiet.

Kl 17.43 blir det meldt at to snøskutarar frå Røde Kors er på veg opp til dei to og freistar å få kontakt med dei. (Oppdatert)

Fjuken oppdaterer saka.