Sjå lesarane sine blinkskot av nordlyset

Mange tok fram kameraet for å fange det vakre lysfenomenet på himmelen over Ottadalen laurdag kveld. I bildekarusellen under kan du sjå eit glimt av lesarane sine flotte nordlysbilde. Vi trekkjer ut to fotografar som får ei overrasking frå Fjuken i posten.