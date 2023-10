Av dei til saman elleve fjell- og motbakkeløpa skjåkværen har delteke i denne sesongen, har han heile sju fyrsteplassar og to andreplassar. Kokken Simen Teigum Slettede angrar ikkje på at han bestemde seg for å satse på løping. Ved sida av dette har han ei 80 prosent stilling på Skeid Kro.