Vedkommande måtte bli frakta ut til veg og vidare til legevakt.Det opplyser operativ leiar i Oppland Røde Kors, Mats Holthe.

Leiar i Vågå Røde Kors Hjelpekorps, Bjørn Tore Aspen, opplyser at dei tysdag måtte rykke ut til ein skadd person på skitur ved Flatningen i Vågå.

Hjelpekorpset i Vågå har mannskap på Maurvangen heile påska, i tillegg til folk nede i bygda som kan rykke ut om det trengst.

Holthe seier at dei fem fyrste dagane av påska har vore rolege, men at dei reknar med at det tek seg opp framover nå som fleire har fått ferie.