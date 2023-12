– Det var full konsentrasjon og innsats under helgas dansekurs for ungdom i kantina på Skjåk barne- og ungdomsskule, kan Kari og Per Øyvind Ørjasæter opplyse.

Instruktøren, Solveig Brekke Hauknes, hadde stålkontroll på alle steg og lærte bort både polka, reinlender, vals og masurka til læreviljuge ungdomar.

– Dei er klare for dans og moro i jula, det er heilt klart, melder Ørjasæters.