23.000 innbyggjarar i Innlandet treng nytt pass eller ID-kort: – Bestill time nå!

Mange har behov for å bestille og fornye pass og ID-kort i 2023. Politiet forventar auka etterspurnad særleg etter påske. Det varierer kor fort du kan få time for å fornye pass eller ID-kort. På politikontoret på Otta kan du per nå få time på dagen.