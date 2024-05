For tida er det mykje turr vegetasjon, og skogbrannfaren er enkelte stader i Innlandet høg. Det er meldt om noko spreidt nedbør som medfører at det lokalt kan vera store variasjonar i skogbrannfaren.

Brannsjefane i Innlandet er bekymra for utviklinga, da det allereie har vore mange skogbrannhendingar den siste veka. Brannvesenena i Innlandet har vore på 57 hendingar relatert til skog og innmark så langt i år.

Brannsjefane minner om at det generelle bålforbodet gjeld nå. Det betyr at det er forbode med bruk av open eld i eller i nærleiken av skog og utmark. Utvalet oppfordrar også til å vera forsiktig i hagar eller annan innmark.

Den turre vegetasjonen bidreg til at det skal lite til før det oppstår brann i vegetasjonen.

Brannsjefutvalet åtvarar mot å bruke open ild. Open eld inkluderer alt som involverer open flamme, for eksempel bål, bålpanne, eingongsgrill, turbrennarar etc. Dette betyr at det ikkje automatisk er tillate å bruke tilrettelagde bålplassar sjølv om dei er tilrettelagt.

Det er den som gjer opp eld som har ansvaret dersom det byrjar å brenne.

Ser ein at det ryk eller brenn utan at brannvesenet er på staden, skal ein ikkje nøle med å ringe 110.

(Pressemelding)