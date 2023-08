Jernbanebru kollapsa - buss for tog på Dovrebanen i lang tid framover

Frå og med tysdag morgon køyrer SJ Norge tog mellom Oslo S og Lillehammer. Mellom Lillehammer og Trondheim S blir det køyrd buss for tog. Bane NOR opplyser at det vil ta lang tid før heile Dovrebanen er i normal drift att etter ekstremvêret «Hans». Måndag kollapsa dessutan jernbanebrua i Ringebu.