Det nasjonale politiet i Spania opplyser at ein mann er pågripen i samband med dødsfallet, ifølgje VG. Ein annan mistenkt er på frifot.

Anne Mathea Morken vart funnen død natt til onsdag 13. september i eit boligområde i Torremolinos like utanfor byen Málaga.

Domstolen i Málaga opplyste til NRK i oktober i fjor at obduksjonsrapporten viste at den mest trulege årsaken til dødsfallet var inntak av narkotiske stoff.

I litt over eit år hadde Anne Mathea bodd i Spania. Ho studerte ved ein norsk privatskule for å bli personleg trenar og jobba i Sector alarm.

Til VG opplyser Kripos i Noreg fredag morgan at dei ikkje er orientert om pågripinga.

Observert med to menn

Den spanske avisa Sur omtalar pågripinga.

Dei skriv at etterforskarane som har jobba med saka, fann ut at Anne Mathea vart sist sett den 11. september, to dagar før ho vart funnen død. Da vart ho observert i følge med to «kjente» i Fuengirola.

Båe skal vera senegalesarar, rundt tretti år gamle. Da dei vart identifisert, vart det funne ut at dei var knytt til narkotikahandel i fritidsområde i byen. Da politiet begynte leitinga etter dei, vart det oppdaga at dei hadde reist til Marokko to dagar etter at Anne Mathea vart funne.

Ein av dei mistenkte vart arrestert i Madrid, medan han prøvde å ta ein buss til Lisboa med falske dokument.

Dei mistenkte mennene vart registrert i alle politiets databasar med krav om arrestasjon, og mot slutten av februar identifiserte National Police Mobile Brigade i Madrid ein av dei - til tross for falske dokument.

Fanga av kamera

Ifølgje Sur er kameraten til den pågripne mannen ikkje funnen. Han blir også sett på som mistenkt gjerningsmann.

Den spanske avisa opplyser at det vart samla inn videoar fra overvakingskamera i bygningen der mennene budde, som avslørte hendingsforløpet.

Kameraa fanga opp mennene saman med Anne Mathea 11. september, og også i tidsrommet 13. september, da dei forlot bygningen med kroppen hennar.

Politiet meiner at Ringebu-jenta skal ha vorte invitert heim til mennene, og at dei der skal ha gjeve henne narkotika. Ho døydde truleg i leilegheita av rusmidlar.

Dei mistenkte transporterte Anne Mathea i eit køyretøy, og at dei i mørket etterlot henne på fortauet i Torremolinos.

Artikkelen er omsett til nynorsk av Fjuken