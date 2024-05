Sjølv om du kan køyre i dei fleste europeiske land utan trafikkforsikringsbevis, er rådet frå forsikringsselskapet If at du har det med uansett.

– Det viser seg at dei fleste skadesituasjonar lettare løyser seg når du kan vise Grønt kort. Utanlandsk politi kan spørja etter dokumentet. Vi veit om fleire norske sjåførar som har fått bøter fordi dei ikkje kan bevise at bilen har ei gyldig ansvarsforsikring, seier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If. Grønt kort kan særleg vera lurt å ta med til land i Sør-Europa, understrekar han.

Grønt kort er eit bevis med varigheit på tre månader på at du har ansvarsforsikring på bilen din.

Ein kan bestille og få Grønt kort kostnadsfritt frå forsikringsselskapet ditt før du reiser på ferie til utlandet. Dette kan ein gjera på nettet.

– For å vera sikker bør du be om kortet eit par veker før du reiser, tilrår kommunikasjonssjefen i If.

(Pressemelding)