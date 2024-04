DIREKTE kl 19.00: Fakkeltog for lomsskulen

Det er ikkje ofte ottadølane mobiliserer slik dei gjer tysdag kveld. Ein reknar med at fleire hundre vil møte opp å ta del i marsjen for den vidaregåande skulen i Lom. Fakkeltoget skal gå frå Midtgard via byggfagavdelinga og ned til Utgard der skulen i Lom har hovudsete.