Som pårørende til en dement mor på 90 år, som er beboer på Vågåheimens demensavdeling er det med stor bekymring vi leser om nedskjæringer i bemanningen i nattevaktstjenesten ved institusjonen og i hjemmetjenesten. Vi tenker først og fremst på den sårbare gruppen som er mottaker av tjenestene, men også på de som har sitt daglige arbeid ved Vågåheimen.

Tjenestene skal være forsvarlige heter det. Det er trist å lese at en eldre som kanskje har falt ut av sengen sin, i verste fall, skal måtte bli liggende på gulvet en hel natt fordi det ikke er nok personalet til å hjelpe hen opp igjen, og at kommunen mener det er forsvarlig behandling av en eldre hjelpetrengende person.

Forsvarlig kanskje, men er det verdig eldreomsorg?

Da mor fikk plass på Vågåheimen var det en lettelse for oss, da alle hennes nærmeste pårørende bor langt unna. Vi har fått et godt inntrykk av tjenestene så langt og mor har det bra.

Nå skurrer det derimot en god del og det kommer nye bekymringer i forhold til at kommunen skal spare penger der de kan, og at det igjen, skal gå utover en av de svakeste gruppene i Vågåbygda. De som er helt avhengig av den hjelpen og bistanden de kan få, 24-7.

Som pårørende er det vondt å bo langt unna og vi er helt prisgitt kommunens tjenester. Vi må stole på at tjenestene er gode, forsvarlige, etiske og i tråd med gjeldende regelverk. Nå lurer vi på om hun vil få det?

Den nye turnusen, som er under utprøving, virker for oss svært lite pasient/beboer vennlig og er en krevende situasjon både fysisk og psykisk for de som er tilknyttet nattevakttjenesten ved Vågåheimen. Når ansatte vurderer å slutte i jobben sin på grunn av for høyt stressnivå og redsel for å gjøre feil eller bli syke, er det et varsku til arbeidsgiver.

Det er også kjedelig å høre at de som jobber i tjenesten ikke har vært involvert i prosessen med å endre turnus. Hvis det stemmer lurer vi på hvor den gode personalpolitikken med god kommunikasjon med de involverte partene er?

Kjære politikere, ta eldreomsorgen på alvor og hegne om de som har jobbet og stilt opp for Vågåbygda gjennom et langt liv. Gi dem en verdig avslutning uten redsel for å måtte tilbringe en natt eller flere på gulvet fordi dere skal spare penger.

Hva mener du må gjøres nå? Vi vil gjerne høre hvordan du vil arbeide for en fortsatt god og forsvarlig demensomsorg, i tråd med gjeldende regelverk, i den prosessen Vågå kommune nå har satt i gang.