av Solveig Morten Buraas, fungerende enhetsleder i fosterhjemstjenesten region øst

Desember måned. Det sitrer i kroppen. Av spenning og forventninger. Vi tenner lys og fyrer i peisen. Gleder oss over kulden som kommer snikende og den første snøen som faller. Lukten av nybakte pepperkaker sprer seg i de tusen hjem og du kjenner smaken av gløgg, med kanel, kardemomme, rosiner og nøtter. Lukten og smaken av jul, kos og tradisjoner. Hjemme sammen med familien eller venner.

For mange barn er det store og gode forventninger inn mot julen. Slik er det ikke for alle. Fordi hjemmet ikke oppleves som trygt og godt. Mange leter etter, og finner den gode hjemmefølelsen, helt andre steder enn hjemme.

Vår erfaring i fosterhjemtjenesten, og forskning på området, viser at barn som skal flytte i fosterhjem foretrekker å flytte til noen de kjenner. Vi jobber derfor med å finne løsninger i barnets familie. Da kan barnet fortsette å gå i barnehagen, på skolen, være med på sine vanlige fritidsaktiviteter og fortsatt være en del av miljøet sitt. Dette er den beste løsningen, når det er mulig. Derfor er det så viktig at vi klarer å løfte blikket og ser oss omkring. At vi tar vare på hverandre og de barna som bor i nabolaget vårt. Vi kan alle være ressurser for et barn som trenger det.

Kanskje er det treneren som ser barnet, den dagen det ikke føler seg sett. Kanskje føler det seg hjemme blant julemusikk og julebakst hos venner, kanskje er det lukten av bestemor sine hjemmelagde kjøttkaker, eller når tante inviterer til julelunsj. Kanskje er det på fritidsklubben at barnet finner ro og tilhørighet, når de ikke finner dette hjemme.

Hva som gjør at vi føler oss hjemme, finnes det ikke noe fasit på.

Nå som det nærmer seg jul, er det viktig at vi ser oss omkring. Tør du å være den ene som strekker ut en hånd til noen som kanskje ikke har det så bra?

Kanskje det er du som gir et barn en opplevelse av å føle seg hjemme?

Det kan være din hånd som gjør en stor og viktig forskjell. Våg å se etter!

Med ønske om en god, trygg og fredfull jul, der du føler deg hjemme.