av Ruth Maria Tøfte Heimlid

Vågå er mi heimkommune, frå eg lærte å prate vart eg fort var forskjelar i språket, i det munnlege og det skriftlege. Fyrst heime, mamma snakka romeriksmål og pappa gudbrandsdøl. Eg vart medviten om variantar i Akershus og variantar nedover dalen, etter mykje utstand med bestemor, oldemor og gammeltante vart eg godt kjent med fronsmålet. Av oldefar lærte eg nokre døyande gloser, og ved at han gjorde det vart eg meir språkmedviten.

Da eg tok til på skulen vart eg klar over mi eiga "knoting", som dei kalla det, eigentleg var det mi idiolekt som eg stod fritt til å bruke, men som ungar flest tilpassa eg meg. "Skjære" vart til "skjor", "likavæl" vart til "lell". Også begynte vi å skrive, og høyre ut lydane i orda, Eldri, læraren på skogbygdsskulen, guida meg trygt inn i bokstavane si verd.

Etterkvart forstod eg at å skrive namnet mitt ikkje var like beint fram, "Ruth Marja" skulle visst skrivast "Ruth Maria". Så lærte eg meg det. Dernest var doble konsonanter illustrert ved sprettball og enkle med tøying av strikk. Det gjekk seg til.

Ganske fort vart eg var at "e" skulle vere "eg" og at den andre varianten var "jeg" sjølv om eg hadde lyst til å skrive "jæj". Også undra vi oss mykje over einskilde ord, eg hugsar at vi hadde tippekonkurranse på kva ordet "lækjar" kunne bety. Eg meinte det måtte ha med "leiko" å gjera, og forstod lite av at det var det same som "doktor".

Grunnskuleåra i Vågå gjekk, dialekta mi vart til slutt ein dølavariant, skrifta mi var nynorsk, og det gjekk alldeles flott. Sjølv om eg ikkje likte stiloppgåver og helst sparte dei til seint siste kvelden.

På vidaregåande valde eg også nynorsk, hadde eg vore taktisk anlagt skulle eg kanskje ha bytta hovudmål sidan det visstnok skal vere høvesvis enkelt å få god sidemålskarakter ved eit slikt byte. Fordi bokmålet uansett sig inn i oss via skjerm og bøker. På høgskulen gjorde eg eit byte og eg skreiv mykje bokmål dei åra. Men da eg landa i Stryn i 2002 var det naturleg å ta tak og stå fast i det opprinnelege skriftmålet.

Når eg les ting eg skreiv i studieåra slit eg med å forstå at det er mine formuleringar, fordi dei verkar så fjerne frå tankane mine. Tida har sjølvsagt også gjort sitt til at dei er fjernare for meg. Uansett, så meiner eg at eg har vore heldig som vaks opp med nynorsk, dialekter og eit språkleg magfald både munnleg og skriftleg. Det er eg utruleg takksam for i dag, siste månadane har eg jobba med norskopplæring av nyankomne innvandrarungdomar i vidaregåande skule, noko som har gjeve meg ei ny språktilnærming.

Å sjå variantar av eit og same ord, i ukrainsk, russisk, polsk, fransk, arabisk, nynorsk og bokmål er utruleg interessant, å finne likskapar i språk som er så ulike ved fyrste augekast, eg diggar det! At vi alle kjem inn i samtala med vårt språk, vår identitet og kan undre oss over korleis vi betre kan kommunisere, det kjennest så verdifullt og så berikande.

Å vise omsyn og respekt for morsmål og skriftspråk er viktig, å vere nysgjerrig og var for forskjellar er ein utruleg god innfallsport til å lære å forstå kvarandre. Og er det noko vi treng meir av, så er det dette.

Eg vil ikkje vere språknøytral, eg vil vere språksterk og språkstolt og språkglad. Eg vil hegne om mitt eige språk og retten og moglegheita til å bruke det, og eg vil ha språkrespekt når eg møter andre.

Eg trur ikkje det er her pengar skal sparast, nok ein gong, det er så lett å kaste vekk verdiar utan prislapp.

Eg håpar verkeleg at Vågå ikkje vel å gjere det, at dei vel å sjå verdiar utover det handfaste. I språkkjærleik, som anna kjærleik, så trur eg at nøytralitet ikkje er av det gode.