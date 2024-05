av Gaute E. Helland

Presthaugen, med Lom bygdamuseum, mange bygningar, alle verneverdige og fleire verna, og med variert natur, noko også verna, er eit viktig område for samfunnsutvikling i Lom.

Prestgardslåven kan bli ein del av dette.

Lom heimbygdslag, og bygdafolk elles, har i fleire ti-år ynskt å få opp eit hus for landbruk, husflid, vevnad og handverk. Eit hus som speglar livet i bygda. Nå står mange store doningar og vevar gøymde, under plast, i fleire av bygningane i Presthaugen.

Og mange har sagt dei har noko dei kunne ynskje å gje frå seg,

Også arven etter Nyrnes-karane burde få ein plass i Lom bygdamuseum. Metallarbeid, som vass-spreiarar med vatningskulturen, stuguklukker, trarbeid og anna. Og vevnad og husflid av alle slag. Fram til vår tid var det oppe ein vev i nesten kvar ei stugu.

Prestgardslåven står godt frå ende til annan og er utan rotskade. Og hus for konservator/bygningdarbeidar, står like ved. Dette kan bli ein del av Lom byugdamuseum og samfunnsutviklinga i Lom.

Låven er og verneverdig i seg sjølv. Han er eit monument frå tidleg 1900-tal, da dei ulike husdyra, og forlåven, vart samla under same tak på mange gardar Det gjeld hest, gris, sau og geit, alle slag storfe. Også med verkstad. Og hesten, med rik avls- og brukshistorie i Gudbrandsdalen, og med alt utstyr, har ikkje fått sin rette plass i noko bygdamuseum.

Prestgardslåven er ein vesentleg del av det gamle prestgardsmiljøet ved Lom stavfkyrkje. Med biblioteket i den «gamle» prestgards-bygnaden, og Steinfjoset like ved, og det gamle stabburet ved «ny»-prestgarden, med ein velkjend hage-tradisjon, er viktige element i ei vidare samfunnsutvikling i Lom.

Prestgardslåven og prestgarden, med Lomskyrkja og Loar-området, er det fyrste, og siste møtet, frå og til, mot vest. Og han ligg like ved Nord-Gudbrandsdal vidaregående skole i Lom, og kan blir ein god læringsarena. Også for dei andre skulane like ved.