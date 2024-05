Er vår sanne identitet koblet direkte til nynorsk? Jeg, sammen med svært mange andre, mener absolutt ikke. Vår dialekt derimot, den er vår virkelige identitet. Den representerer lokale tradisjoner og vår historie. Vi snakker dialekt, vi snakker ikke nynorsk.

"Men det er enkelte ord i dialekten vår som er like eller ligner på nynorske ord" kan enkelte si. Ja, sånn vil det alltid være, uansett skriftspråk. For meg blir det litt feil med "er det røyndom eller løyndom at det vert gilt med atterljomande åtgaum for naudsynt symjedugleik?" (samtlige ord har vært brukt i beskjeder fra skolen, på trykk i lokalaviser osv, så dette er utrolig nok ikke oppdiktet!)

Våre barn trenger trygghet, forutsigbarhet og stabil læring. En faktor som utfordrer dette er at de minste må forholde seg til to ulike skriftspråk. Det er for mange ganske krevende å måtte takle to ulike skrivemåter. Er det rart at mange av de små blir forvirret? Enkelte påstår at det er et høyere nivå der elever får fokus på kun ett skriftspråk. I mine ører høres dette logisk ut. Skriftspråk er det vi bruker til å lese og skrive, dagligtale og/eller dialekt er motsetning til dette. I forhold til talespråket som har utviklet seg blant menneskene er skriftspråket en tillært uttrykksform. Småbarn vil alltid ta til seg talespråket intuitivt, mens skriftspråket må læres.

Det har vært flere elevundersøkelser i skoler med nynorsk. Dette har avdekket at elever ofte ønsker å forholde seg til bokmål, ikke nynorsk. Dette har vist seg eks i Malmheim Skule i Sandnes, Jendem skole i Mandal, Svenseid i Nome og Sauland Skole i Hjartdal, bare for å nevne noen. Ved sistnevnte skole viste et stort flertall av både elever og foreldre et sterkt ønske om å gå over til bokmål. Denne kommunen har vært en tradisjonell nynorskkommune, men de tok de sterke signalene på alvor. Undersøkingen i regi av FAU på skolen viste at 85 prosent av foreldrene og 77 prosent av elevene ønsket å bytte ut nynorsken. Fra høsten 2023 ble dette en realitet. Øvre og midtre del av Telemark har vært blant områdene i Norge som har hatt utbredt bruk av nynorsk. Fra 1993 til 2007 gikk nynorskbruken ned med 33% i Telemark.

Etter å ha lyttet til andre foreldre de senere år vil nok en majoritet ønske at våre barn får en enklere skolehverdag med ett skriftspråk. Kanskje vi skal høre mer på ønskene til foreldre og elever? Det er jo elevene som er i den kommende generasjon som skal bringe verden videre, og ikke så mye vi som begynner å få noen år på baken. Kommunale besparelser kan faktisk komme i andre rekke sett i forhold til de andre fordelene ved at Vågå kan bli en språknøytral kommune. Kanskje en folkeavstemming hadde vært både riktig og demokratisk også i Vågå?

Den som ikke utvikler seg blir stående på stedet hvil. Hvis ikke så hadde vi kanskje fortsatt skrevet gammelnorsk. Det var en gang vårt skriftspråk, men jeg tror at de fleste er glad for at dette nå ikke er en del av vår hverdag. Hvis ikke hadde vi kanskje hatt Kong Haraldur?

Verden har sjelden blitt drevet fremover av de som kjemper mot utvikling.