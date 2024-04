av Nelly Karidatter Einstulen, Vågå

Kommentarfeltene i avisenes nettsider ligner av og til på vepsebol, myldrende av hissige veps som tumler ut av bolet, og stikker i blinde.

Slike opprørte veps kan være farlige for dem som kommer i vegen for dem.

Det sies at veps dør når de har stukket noen, men så heldige er vi ikke med disse "vepsene". De er kapable til å fortsette å stikke og sprøyte ut gifta si, gang på gang.

Jeg synes virkelig synd på dem som kommer i vegen for en slik horde, og nå tenker jeg spesielt på staben og de aktive frivillige i Vågåkirka.

I skrivende stund summer vepsene iltert rundt kirka i Vågå, uten forstand til å dra inn broddene og bokstavelig talt summe seg!

Du kan ikke argumentere saklig i møte med slike vepser, du må bare sørge for å komme deg unna og i sikkerhet. Men avisredaksjonene kan og bør sørge for at bolet blir fjerna, så slike hissige og sanseløse vepser ikke får herje offentlig.