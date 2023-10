Tine Lom og Skjåk: Ein halv siger er betre enn ingen siger

Hans Jørgen Bøye er småskala mjølkeprodusent og leiar for Arbeidsutvalet i Tine for Lom og Skjåk. Han har nyleg vore på samling for lokalt tillitsvalde mjølkeprodusentar frå heile landet. Her er hans oppsummering frå dette møtet.