Kjære naturvenner! Ta ikke seieren for fjellheimen vår på forskudd!

Vi leser i aviser og på facebook at samtlige partier i Vågå er "skeptiske", men hva dèt faktisk innebærer vet vi ikke, ikke ennå.

Vi skal juble og feire, visst skal vi det, - men først når alle ulne, tvetydige og stykkevis-og-delt-utsagn er feid til side av et klart vedtak i Vågå kommunestyre.

Fred Olsen har nytta siste halvåret godt, og rukket å friste grunneiere, og innynde seg hos rådmann (som plutselig ble ordfører?), og noen lusker garantert i korridorene for å finne smutthull for vindkraft-agenten.

Derfor! Skjerpings!

Vi kan ikke tillate oss å senke skuldrene før vi leser Vågå kommunestyres vedtak om at det IKKE blir noen konsekvensutredning av vind- eller solkraftanlegg i Skogbygds- og Jettfjellet.

Våre folkevalgte VET mer enn nok til snarlig å parkere denne saken en gang for alle. Det er ingen grunn til at kommunestyret skal etterkomme Fred Olsens ønske om behandling og ditto uttværing av saken. Det vil være å holde oss innbyggere for narr i en sak som burde være åpenlys og klar: vi gjør ikke om fjellheimen vår til et gedigent industriområde. Vi ofrer ikke godt utmarksbeite, et kjært rekreasjons- og friluftsområde, eller umistelige naturverdier på vindkraftbransjens alter.

Så, behold engasjementet og kamplysten til vi er kommet helt i havn! Dèn dagen kan vi feire at kjærligheten vår til fjellet har vunnet.

Og ps: før neste kommunevalg skal vi kreve klare svar i valgkampen om hvor våre lokale partier står i forhold til vind- og solkraftutbygging i våre fjellområder.

Husk at denne saken kom på banen bare noen få dager etter valget i fjor høst. Tilfeldig? Neppe. Men bekvemt for dem som kan tenke seg å forsøke å kjøre gjennom en slik kontroversiell sak med minst mulig motstand.

Demokrati? Døm selv.