For organisasjonane Skolenens Landsforbund, Akademikerne og Utdanningsforbundet, avdeling Otta

Fylkesutvalet i Innlandet har lagt fram høyringsgrunnlaget for framtidig skole- og tilbodsstruktur i vidaregåande skule. Alle forslaga i høyringsgrunnlaget inneber alvorlege inngrep i tilbodet i den vidaregåande skulen i Nord-Gudbrandsdalen, og har difor skapt reaksjonar. Fagforeiningane ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta oppfordrar til at innlegg i den offentlege debatten og i høyringssvar legg til grunn kunnskap om vidaregåande skule. I tillegg er eit regionalt perspektiv avgjerande.

Dei siste 15 åra har åtte yrkesfaglege utdanningstilbod vorte lagt ned i Nord-Gudbrandsdal, mellom anna naturbruk, design og handverk og IKT-servicefag. Elevane som ynskjer desse utdanningsprogramma må ut av regionen og bu på hybel. Nå blir også restaurant og matfag (RM), sal, service og, reiseliv (SSR) og bygg- og anleggsteknikk (BA) foreslått lagt ned i saken om framtidig skule- og tilbodsstruktur i Innlandet. Viss RM, SSR og BA blir lagt ned vil Nord-Gudbrandsdal stå att med berre to yrkesfag. Det er vesentleg mindre enn samanliknbare regionar som Valdres og Østerdal. I same tidsperiode har fagtilbodet på studiespesialiserande gått ned i takt med stadig færre elevar. Fagtilbodet er for lite på alle tre skulestader, og også her vesentleg mindre enn det dei nærmaste skulane med studiespesialiserande, Valdres og Vinstra, tilbyr sine elevar. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule står framfor økonomiske nedskjeringar og fortsett søkkande elevtal, så det er lite sannsynleg innanfor dagens rammer med eit betre fagtilbod.

Kvalitet på skulestader blir av fleire trekt fram som argument i skulestruktursaka, og det stemmer at alle tre skulestader i Nord-Gudbrandsdal vidaregåande har høg kvalitet. Men det er viktig å vere bevisst at kvalitet i skule er eit komplekst omgrep, og at vurdering av kvalitet krev ei brei drøfting. Å berre fokusere på karakterar eller gjennomføring er ei grov forenkling. Om ein likevel vel å trekke fram til dømes karakterar, viser statistikk at det ikkje er mogleg å finne trendar i korkje eksamenskarakterar eller standpunktkarakterar som talar for at ein av skulestadene er betre enn dei andre. Det er forholdsvis likt.

Kvalitet på fagmiljø blir nemnt i same andedrag som kvalitet på skulestad. Det er uklart om det er meint lengde på utdanning, erfaring eller tal på lærarar. Når det kjem til lengde på utdanning og erfaring, er det ingen forskjell mellom skulestadene. På alle tre skulestader er det ein fordeling av lærarar med ulik utdanning og ulik erfaring. Derimot er det naturleg nok flest lærarar innan dei fleste fag på Otta, sidan det i tillegg til studiespesialiserande er idrettsfag, påbygg og fleire yrkesfag. Fleire lærarar betyr fleire å samarbeide med, og eit fellesskap der ulike erfaringar gir grobotn for nytenking og utvikling.

Til hausten vil det ikkje bli starta nokon klassar på Dombås. Otta er altså nærmaste vidaregåande skule for ungdom frå Lesja og Dovre, og geografi kjem vi ikkje utanom. Framtidig plassering av yrkesfagtilbod må vere slik at elevgrunnlaget er størst mogleg, og slik at reiseavstandane blir minst mogleg for flest. Ikkje minst må plassering av yrkesfagtilbod riggast slik at tilbodet er robust. Det ligg inne forslag om å flytte yrkesfag mellom skulane i Nord-Gudbrandsdal. Viss plassering av tilbod ikkje blir gjort med klokskap, kan vi risikere å kome i ein situasjon der Nord-Gudbrandsdalen mistar enda fleire yrkesfagtilbod.

I den offentlege debatten framover og i høyringssvar oppfordrar vi til å legge til grunn eit perspektiv der målet er eit så godt tilbod som mogleg for alle i heile regionen. Det inneber eit breitt regionalt yrkesfagleg tilbod og eit tilbod når det gjeld programfag på studiespesialiserande som er like bra som på samanliknbare skuler. Det fortener elevane i Nord-Gudbrandsdalen. Det er også viktig at det ikkje blir dyrka historier der skulestadene i Nord-Gudbrandsdalen mellom linene blir sett opp mot kvarandre. Vi må prøve å stå saman for eit best mogleg vidaregåande tilbod for flest mogleg i framtidas Nord-Gudbrandsdal.