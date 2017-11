Nyheiter

Politiet fekk rett etter klokka 16 sundag melding om at eit vogntog hadde «saksa seg» på Fjellvegen (fv51) i Vågå, mellom éin og to kilometer opp for riksvegen ved Randen.

Ved operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt får Fjuken ved 17-tida opplyst at vegen er stengt inntil vidare, og at bergingsbil er på veg. Politiet er på staden sundag ettermiddag.

Operasjonsleiaren i Innlandet politidistrikt fortel at vegen er svært glatt.