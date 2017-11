Det var ved 14-tida at politiet meldte om oljesøl på riksveg 15 mellom Lalm og Vågå.

Ein hydralikkslange på ei gravemaskin sprang lekk og førte til oljesøl i eine køyrebana på riksvegen. Gravemaskinen hadde køyrt i retning Vågåmo.

Det er oljesøl på strekninga frå rasteplassen ved Nessebrua og nesten til avkøyringa til Rikssenteret for hang-gliding. Ei strekning på 1,4 kilometer.

Både brann og politi var på staden.

Brannsjef Pål Øygarden i Vågå brannvesen fortalde ved 15-tida at ein venta på at vegen skulle bli grusa for å unngå glatt veg på grunn av oljesølet.