Innfallsport Sognefjellet

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen fekk oppgåva med å utvikle det første utkikspunktet, eller innfallsporten i tråd med merkevarebygginga til nasjonalparkane. Styret valde å legge anlegget til Sognefjellshytta, og det er utvikla i nært samarbeid med Sognefjellshytta og Nasjonale turistveger. Anlegget skal gje opplevingar for alle, med ein rundtur rundt Fantesteinsvatnet med bru som er tilrettelagt for rørslehemma og eit «fotopunkt».