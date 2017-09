Frå i dag kan du brenne bål

Hausten er ei flott tid for å nyte middagen i det fri, oppfordrar Norsk Friluftsliv i ei pressemelding frå NTB info.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det eit generelt bålforbod, for å hindre skog- og lyngbrann. Fredag er forbodet over for i år, og mange kan sjå fram til lange haustkveldar rundt bålet.

- I Noreg er bålet sjølve symbolet på friluftslivet og er ein viktig del av allemannsretten. Sjølv om det er restriksjonar på tenning av bål store deler av året, er det å samlast rundt eit bål ein verdifull del av kulturen vår, seier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Retten til å tenne bål gjev gode moglegheiter for haustkos og gode friluftsopplevingar.

- Det går fint an å ta middagen ute i det fri, også på ein kvardag. Du treng ikkje å reise ut på ein lang ekspedisjon - det å lage og nyte middagen i friluft er ei oppleving i seg sjølv, seier Meland.

Medan bålforbodet tidlegare berre galdt i og rundt skogsmark, vart det i 2016 endra til å omfatte all utmark. Dei nye reglane opnar for bruk av skjønn, og seier at ein kan tenne bål også under det generelle bålforbodet, dersom det openbart ikkje kan føre til brannfare.

- Mine beste tips er; bruk hovudet, vis varsemd og hugs regelen om sporlaus ferdsel. Skal du tenne bål, så bruk ein bålplass som allereie eksisterer i staden for å lage ein ny. Og hugs å ikkje gjere skade på friske tre og plantar. Da er det betre å ha med ved frå heime, seier Meland.