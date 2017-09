Ærespris til Sulheim

Norsk Kulturarv sitt styre vedtok i sommar å tildele organisasjonens grunnleggar, Christian Sulheim, årets ærespris.

Utdelinga gjekk føre seg på vakre Sulheim i Bøverdalen fredag den 15. september.

Norsk Kulturarv skriv på sit nettside at Sulheim vart tidleg ein talsperson for eigarar av freda bygningar og var i 1983 initiativtakar til stifting av Foreininga for eigarar av freda hus i Nord- Gudbrandsdalen. Han leia foreininga fram til 1992 og var med på å setje det private eigarskapet til nasjonale verdiskattar på den politiske dagsorden. Foreininga med Sulheim i spissen fekk med seg fylkeskommune og Kommunaldepartement til etablering av Senter for bygdekultur i Vågå i 1988.

Også med god støtte frå Kommunaldepartementet medverka Christian Sulheim sterkt til etablering av stiftinga Norsk Kulturarv i 1993 med Oppland fylkeskommune som stiftar. Sulheim gjekk inn som dagleg leiar og med sitt store kontaktnett fekk han mange med på laget. Han fekk etablerte ordningar som kvalitetsmerket «Olavsrosa» og tilskotsordninga «Ta eit tak». Christian Sulheim tok med si erfaringa frå Uppigard, Sulheim og argumenterte sterkt for vern gjennom bruk som etter kvart har vorte adoptert i heile kulturminnevernet i Noreg. Christian Sulheim gjekk ut av leiarstillinga i Norsk Kulturarv i 2001.

Christian Sulheim har hatt mange verv i foreiningar og komitear som har arbeidd med kulturminnevern. Styret i Fortidsminneforeininga, kulturkomiteen i Selskapet for Norges Vel og Kulturminneutvalet nedsett i 1999 av Miljøverndepartementet for utarbeiding av melding om ny kulturvernpolitikk. Sulheim har også vore med i internasjonale organisasjonar, mellom anna visepresident i Network of National Heritage Organizations og i 2001 vart han innvald som fyrste æresmedlem i National Trust og Russia.

Formålet med Stiftelsen Norsk Kulturarvs ærespris er å fremme interessa for den norske kulturarven, og heidre nokre av dei som har utmerka seg spesielt innanfor dette området.

Prisen kan tildelast enkeltpersonar eller grupper, lag og organisasjonar som har synt evne og vilje til å yte aktiv innsats for ivaretaking, aktualisering, formidling eller i det å gjera den norske kulturarven tilgjengeleg.

Desse er tildelt Stiftelsen Norsk Kulturarvs ærespris: Nasjonale Turistveger (2007), Harald Grytten, Møre og Romsdal (2008), Engøyholmen kystkultursenter, Stavanger (2009), Storfjordens Venner, Møre og Romsdal (2010), Astri Riddervold, Nordland (2011), Jon Ole Andersen, Finnmark (2012), Oddgeir Bruaset, Møre og Romsdal (2013), Jon Bojer Godal, Møre og Romsdal (2014), H.M. Dronning Sonja (2015), Jon Brænne, Oslo (2016).