Ordføraren beklagar

Sundag kveld la Iselin Jonassen ut valkampvideo for Arbeidarpartiet på Vågå kommune si Facebook-side. Innlegget vart sletta etter stutt tid.

Måndag morgon kom Jonassen med ei forklaring og beklaging av det som skjedde.

«Beklagar at eg i går delte feil informasjon på Vågå kommune sin Facebook-side. Årsaka til dette er at eg administrerar 2 facebook-sider og at eg postla på feil facebook-side. Dette vart fjerna så fort eg oppdaget det.

Vågå kommune sin facebook-side er og skal vera upolitisk».