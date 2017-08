Trafikkulykke i Skjåk

Politiet fekk melding om ulykka klokka 13.04.

– Det vart fyrst meldt om brann i den eine bilen, men det var ingen brann da naudetatane kom fram. Ingen vart alvorleg skadd. Det er meldt om ingen eller små personskader, melder operasjonsleiar i Innlandet politidistrikt.

Årsaka til trafikkulykka er førebels uviss.

Politiet melder klokka 14.39 at to personar er sendt til Ålesund sjukehus, to er sendt til sjukehus i Volda og to er sendt til sjukehus på Lillehammer.

Ulykka skal ha skjedd i samband med ei forbikøyring.