Dobbeltsiger for Even

Even Offerdal Bakken frå Lom spel- og dansarlag tok like godt sigeren i både 'durspel junior' og 'andre instrument junior' da Landsfestivalen på Oppdal opna torsdag. Den unge trekkspelaren vann også på heimebane i Lom for to år sidan.

Espen Barlund Nicolaisen kom på andre plass i 'andre instrument', medan bror Stian tok fjerdeplassen i 'durspel junior'. Skjåkguten Filip de Presno kom på femte plass i denne klassa.

Fredag kveld er det finalar i dei same klassene for seniorar. Her er det òg ottadølar som kan gjera det gjevt; Mads Erik Odde er i finalen i 'andre instrument', medan Øyvind Sandum og Øistein Nicolaisen skal kjempe med to andre om sigeren i 'durspel'.