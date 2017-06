Håp for rv 15

Fjordingen skriv måndag at fleirtalet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite har lagt inn ein merknad om rv 15 over fjellet som gjer at prosjektet kan vera i posisjon ved neste rullering av NTP.

– Det er svært gledeleg at det endeleg går i rett retning for Rv15 Skjåk-Stryn. Vi har lenge jobba målbevisst for å få prosjektet inn i NTP 2018-2029, etter B1-alternativet som inneber arm til Geiranger. Eg er svært glad for at det er dette alternativet som blir trekt fram i merknaden. Vidare framover er det viktig med god framdrift slik at vi får realisert vegprosjektet så raskt som mogleg, seier Skjåk-ordførar Elias SPerstad i ein kommentar.

Slik lyder merknaden:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre , viser til at det er stort behov for å ruste opp Strynefjellstunnelene til dagens sikkerhetskrav, og at forholdene er langt under det man kan forvente for en viktig fjellovergang. Flertallet viser til at det har vært behov for grundig utredning av hvilke tiltak som bør gjennomføres for en langsiktig utbedring av rv. 15 Strynefjellet, og at kvalitetssikring av siste utredning av pågår. Flertallet merker seg at siste utredning peker på B1 som den løsningen med best måloppnåelse, og viser til at denne innebærer en lang tunnel med en mulig fylkesveiarm til Geiranger. Flertallet imøteser en rask konklusjon for strekningen, slik at prosjektet er aktuelt for neste rullering av Nasjonal transportplan».

Planen skal debatterast og behandlast den 19. juni.