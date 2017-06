Varslar brannøving

Brannsjef Atle Festervoll i Lom og Skjåk brannvesen fortel at det heile er ei øving.

– Hytta skal brennast ned, og det skal setjast opp att ei ny hytte på same plassen. Vi er svært glade for å få slike oppdrag, for da får vi naudsynt og viktig trening for røykdykkarane, seier han.

Brannsjefen fortel at det er sjeldan dei får tilgang til treningsobjekt som dette.

– Dersom du har eit gamalt hus, ei gamal hytte eller andre bygg du helst skulle vore kvitt, blir vi glade dersom du tek kontakt. Vi har alltid behov for å trene røykdykkarane våre, seier han.