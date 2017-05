Vart toppskårar i Stockholm

Med sine sju mål gjekk Ingrid Sandviken frå Lom heilt til topps på toppskårarlista i J14-klassa.

Ingrid spelar til dagleg for Lom og var med i fotballturneringa «Lennart Johansson Academy Trophy» i Stockholm som gjestespelar for Stabæk.

Også tvillingsystera Rønnaug Sandviken var med som gjestespelar under turneringa i helga, og i alt stod dei to jentene for åtte av måla som vart skåra gjennom dei fem kampane dei spelte. Ingrid som altså stod for sju av dei, vart toppskårar i turneringa.

Stabæk sitt J14-lag hamna på ein femteplass i turneringa.