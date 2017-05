Rod-treff i Skjåk

Dette er tredje året på rad at det blir arrangert rodtreff i Skjåk for hot rod-bilar - gamle, amerikanske bilar med store motorar, modifisert for lineær hastigheit.

Tordis Kolstadløkken i «Full Skjåk» som står som arrangør for treffet i helga, fortel at bilane blir utstilt ved Drengjestugu på Loar i Lom laurdag ved høgst dag, slik at dei som ynskjer å sjå på bilane kan ta turen dit.

Mange av dei tjugetals roddane som er med på treffet blir nok også å sjå på vegen i Skjåk og Lom i helga.

For utan køyring består rod-treffet fyrst og fremst av sosialt samvær for bileigarane.