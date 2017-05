Vårens vakraste billøp

Jan Randen, primus motor for det landskjende veteranbilløpet, kan fortelja at alt er klart for løpet den 27. mai.

– Vi får vel om lag 450 køyretøy på startstreken att i år òg, så alt er som normalt og vi gler oss, seier han.

Løpet har som vanleg start og mål på Nordal camping i Lom. Løypa går oppover Bøverdalen til Liasanden, attende til Lom, vidare til Skjåk - om Reppen, til Bismo, austover Lundagrende og attende til Lom.