Stor skredfare i Jotunheimen

Politiet i Innlandet la sundag ettermiddag ut det operasjonsleiaren sjølv kallar eit «obs-varsel» på Twitter, om at det er meldt om stor snøskredfare i Jotunheimen.

– Slik vêr og føre er nå går det små ras i fjellet heile tida, og vi har difor valt å leggje ut eit generelt varsel med førebyggjande hensikt. Seinast nå for ei stund sidan fekk vi inn tips frå nokre som har gått ved Veslefjellstind ved Krossbu på Sognefjellet om at det har gått eit ras der. Det er ingen dramatikk kring dette, og ikkje mistanke om at personar er tekne av raset, opplyser operasjonsleiaren i Innlandet politidistrikt til Fjuken.

Vêr varsam der du ferdast!