Seminar i industrihall

Neste veke, onsdag og torsdag, inviterer Skjåk kommune til seminaret «Skjåk i ver`n». Seminaret skal gå føre seg i industrihallen i gamle Skjåk snekkeri. Der er det plass til mange. Hundrevis!

– Alle som vil, kan koma og høyre på dei ulike foredraga. Det er ikkje naudsynt å melde seg på på førehand, seier Lundemo.

Så langt er det venta i overkant av 100 deltakarar.

Temaet for seminaret er klima, miljø og grøn tenking og handling.

Skjåk kommune håpar at alle som går ut att frå seminaret er meir klimabevisste, at dei har lært noko og at dei, næringslivet inkludert, kjenner på eit ansvar for å tenkje grønt.

Vil klimaendringane påverke oss som menneske? Kan grønt skifte gje eit konkurransefortrinn for næringslivet i innlandet? Korleis kan kommunane best tilpasse seg lågutsleppsamfunnet? Klimavenleg landbruk, er det mogleg? Det er blant spørsmåla som blir stilt i løpet av seminaret.