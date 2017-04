Holø opna bassenget med eit plask

Det kan nok hende at ein del lomværar tykkjer både Bjarne Eiolf Holø og andre hadde fortent ein kalddusj for at det har teke så lang tid for å få rehabilitert svømmebassenget i Utgard i Lom.

Mange elevar har hatt mangelfull svømmeopplæring dei siste åra, men nå er bassenget i orden og klart til å ta imot både elevar og innbyggjarar elles.

Lom og Skjåk Brass «fanfarerte» før Holø undra på korleis han skulle få klypt snora som var spent over bassenget.

– Det er ikkje noko å lure på det, sa dei vidaregåande elevane Torstein Bjørgen og Oliver Gården Sveen - før dei like godt kasta ordføraren uti bassenget.