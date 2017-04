Testing førte til utfall

Driftsingeniør Stig Erlend Banken i Skjåk Energi beklagar ulempene dei mange straumutfalla måtte føre til i Skjåk, torsdag morgon.

– Det er testing av alle effektbrytarane rundt om i Skjåk, og i samband med dette fekk vi fleire uventa utfall i Bismo koplingsstasjon, fortel Banken. Det vart altfor mange utfall, og det beklagar vi, seier Banken.

Banken fortel vidare at testinga held fram i dag, og at ein i efta skal kople saman Lom og Skjåk. I samband med dette kan ein ikkje garantere at det ikkje kan skje uføresette ting og nye straumutfall.

I Lom vart det meldt om at Eidefoss hadde straumbrot onsdag.