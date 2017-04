Stengt? Open? Open for enkelte?

Tysdag efta gjekk lomsordførar Bjarne Eiolf Holø glad og lykkeleg ut med ei pressemelding om at Sognefjellsvegen skal opne fram til Krossbu. Det vil i så fall vera til glede for dei som skal bu der og på Sognefjellshytta i påska, - og for dei som vil køyre så langt som råd før dei har eit høgfjellseldorado som Sognefjellet å boltre seg på.

Holø fekk stadfesta av lagleiar for «strategisk samferdsel», Anita Brenden Moshagen, at vegen til Krossbu skulle haldast open «om værforholdene tillater det».

– Svaret er ikkje til å misforstå, seier Bjarne Eiolf Holø.

Så enkelt vart det ikkje.

Onsdag tek fylkeskommunen kontakt med Fjuken, som hadde vidareformidla gladsaka, og kan fortelja at vegen ikkje skal opne. Det kom etter kvart ein epost frå assisterande fylkesrådmann Hjalmar Nørstebø-Solbjør: «Det stemmer ikkje og har heller ikkje vore eit aktuelt tema for vegeigar Oppland fylkeskommune».

Vegen skal ikkje opnast før 1. mai.

Den grøne ordføraren i Lom, ser raudt.

«Lom kommune kan ikkje akseptere at fylkesadministrasjon driv dobbeltkommunikasjon. Etter påtrykk fra politisk leiing i OFK fekk vi i går ettermiddag (tysdag, journ. merk.) eit svar som ikkje var til å misforstå. Sognefjellsvegen på strekninga fram til Krossbu vart lovd halde ope dersom vêrforholda tillet det. Dette var eit positivt svar som opptek svært mange, ikkje berre dei som driv turistbedrifter i området. Det var såleis svært viktig å bringe denne positive meldinga ut til folk gjennom media. Det er svært uheldig at administrasjon i OFK i dag tidleg (onsdag, journ. merk.) går ut med ei motstridande melding, grunngjeve med at Statens Vegvesen og driftsoperatør Mesta ikkje har tilgjengeleg mannskap og materiell til å handtere beredskapen. I følgje mine opplysningar har ikkje driftsoperatør uttalt dette, dei gjer som dei får beskjed om og stiller med naudsynt mannskap og materiell. Ei løysing der vegen kun skal vere tilgjengeleg for Krossbu og Sognefjellshytta sine overnattingsgjester er ikkje god nok. Det er ingen forståelse blant bygdefolk og andre tilreisande at ein brøyta veg ikkje skal vere tilgjengeleg. Lom kommune oppmodar derfor Oppland Fylkeskommune som vegeigar til å instruere Statens Vegvesen om å halde vegen ope på dagtid gjennom påska i år. Det er sjølsagt forståelse for at vegen kan verte stengt i periode med ekstremt dårleg vær. I dårleg vær vil uansett ingen andre enn dei som er overnattingsgjester på dei nemnde bedriftene oppholde seg innanfor bommen».

Assisterande rådmann Nørstebø-Solbjør held torsdag morgon på «sitt»:

«Fylkesrådmann forholder seg til de politiske vedtak som er gjort (åpning 1 mai) samt de råd og anbefalinger som SVV (vegvesenet, journ. merk.) gir med hensyn til beredskap og sikkerhet. Oppland fylkeskommune har etter vurdering sammen med SVV imøtekommet og etter vår mening funnet en løsning for at reiselivsbedriftene skal kunne ta inn sine gjester i påsken. Generell åpning av vegen er ikke anbefalt av SVV og det forholder fylkesrådmannen seg til».

Holø svarar:

«Lom kommune og næringsdrivende i Lom, kan ikkje forholde seg til ei slik vingling frå Oppland Fylkeskommune. Argumenter fra SVV om HMS og beredskap fell på sin eigen urimeligheit. Det kan umogleg vere forskjell om vegen er open for alle når vêret tillet det, og det at vegen kun er open for Krossbu og Sognefjellshytta sine gjestar».

Når det gjeld politisk vedtak så ber Holø fylkesrådmannen om å lesa det ein gong til.

I punkt 1 står det at FV 55 Sognefjellsvegen er vinterstengt 10. November til 1. Mai.

– Det er ingen som har bede om endra opningsdato for Sognefjellsvegen, skriv Holø og syner til punkt 2 i det politiske vedtaket om den høgast liggjande nasjonale turistvegen i landet.

I punkt 2 står det: «Fylkesutvalget ser viktigheten av en tett dialog med kommune og lokalt næringsliv for størst mulig fleksibilitet i ordningen, tilpasset tidspunktet for påske hvert år. Dersom det er praktisk og økonomisk mulig gjennom dialog med næringslivet, skal vegen åpnes til påske, helt eller delvis. Utover dette vil Fylkesutvalget presisere at fastsett tidsramme må tilpasses værsituasjonen og evt. rasfare».

Slik står saka torsdag føremiddag. Ute snør det.