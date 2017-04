Sognefjellsvegen opnar til Krossbu

Ordføraren i Lom er svært nøgd med at Oppland fylkeskommune stadfestar at strekninga fram til Krossbu vert opna til påske.

– Dette er ei god nyheit for reiselivsbedriftene i Lom og Nord-Gudbrandsdalen. Sognefjellet kan tilby topp snøforhold i påska og ut over våren. Det at denne vegstrekninga opnar gjer det attraktive fjellområde betre tilgjengeleg for alle, seier Bjarne eiolf Holø.

Han håpar at det i framtida blir fast opning av denne vegstrekninga frå 1. April.

– Både for lokalbefolkninga og for tilreisande vil det bety svært mykje. Reiselivsnæringa vil da kunne marknadsføre seinvinteren og våren på Sognefjellet med enda større tyngde, seier Holø.