Vil starte mållag

Kari Anne Skjaak, som er leiar i interimstyret, fortel at svært mange i Lom og Skjåk brenn for målsaka, for nynorsk- og dialektbruk.

– Sæbjørn Forberg, Ola Skrinde, Kristin Mundhjeld og eg har hatt fleire møte, drodla idear og sett på moglegheitene for å stifte eit lag. Alle vi pratar med er svært positive og uttrykkjer glede for det vi arbeider for, men samstundes er det ei utfordring å få folk til å sitja i styret. Vi har fått nokre svært gode styremedlemar, men vi manglar også nokre. Dersom einkvan er interessert i å vera med i dette arbeidet, blir vi svært glade! Meld deg dersom du ynskjer å ta i eit tak for ei god og viktig sak, oppmodar Kari Anne Skjaak.

Ho fortel at målet er å ha stiftingsmøte i løpet av 2017.

– Men aller helst allereie i vår.