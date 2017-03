Stor plateinnspeling i Vågå

Cd-innspelinga er ei vidareføring av bestillingsverket «Ikkje ver blug – kyss meg!», som Vågå spel- og dansarlag bestilte til Landskappleiken i Vågå i fjor. Vegar Vårdal og Mette Vårdal i Kultivator står i bresjen for prosjektet.

Med stort og smått var om lag 100 personar med på bestillingsverket, som nå altså blir cd.

Cd-innspelinga starta torsdag og blir avslutta sundag. Blant dei mange som er med på innspelinga i Vågåkyrkja og på Gammel-Kleppe er Vågå spelemannslag, Damer i D-dur, Skultbakklaget, juniorspelemannslaget og Aasmund Nordstoga.

Mette Vårdal fortel at det blir spelt inn meir musikk enn det er plass til på plata, men at cd-en som inneheld både nyskrive og tradisjonelt materiale truleg vil få ei speletid på over éin time.

Plata «Ikkje ver blug – kyss meg!» skal etter planen lanserast både i Vågå og i Oslo i starten av mai.

Sjå meir i papiravisa neste veke.