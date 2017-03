Ein rumener, i ein svenskregistrert bil, køyrde tidleg fredag morgon av vegen ved Dønfoss bru i Skjåk.

Det skulle syne seg at karen må svare for meir enn utkøyring. Bilen har nemleg køyreforbod både her og der, etter «heftelser» i fleirehundretusenkronersklassa. Det vart dessutan funne tjuvgods i bilen som mannen må forklare seg om.

Saka er naturleg nok under etterforsking.