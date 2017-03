Innspurt i skibakken

Førre veke hadde vestlendingane vinterferie, og denne veka er det ferie i Ottadalen.

Are Bergheim ved Grotli høgfjellshotell i Skjåk fortel at det har vore greitt med besøkande i skiheisane i Grotli dei to vinterferievekene.

Da Fjuken sin utsende besøkte bakken fredag - utan både livsforsikring og ski på beina - var det svært roleg til å byrje med, men etterkvart vart det meir aktivitet. Barn, ungdom og vaksne kosa seg i skibakken i strålande vêr. Bergheim fortel at ein del skjåkværar har kjøpt seg sesongkort, og har vore svært ivrige i skiheisen.

Skianlegget i Grotli består av ein barneheis på 225 meter og eit skitrekk på 1.350 meter. Grotli har ein populær terrengpark med nedfartar, mange hopp, «rails» og anna.

Det er mykje snø i Grotli-området.

– Her har vi éin meter i botn som grunnlag, og om lag 15 centimeter oppå der att, så her er det perfekte forhold, seier Are Bergheim.

Han ser ikkje bort frå at bygdefolk og andre vil kunne gå og stå på ski til langt ut i mai.

– Medan mange andre ber seg ille over manglande vinter, vil eg påstå at vi har normalvinter her hjå oss, seier Are Bergheim.

Skiheisane i Grotli held ope kvar laurdag og sundag framover, og kvar dag i påska.

