«Nystabburet» reiser seg

Til sommaren skal Brimibue, med butikk og restaurant, opne dørene.

Det er Arne Brimi og kompani som skal leige lokala i tilbygget som får ei utforming som kan minne om eit stabbur.

– Det blir ikkje berre ein konkurrent til dei eksisterande spisestadene i Lom, det blir eit tilskot. Eg trur at det er plass til dette, og at det vil bli ein plass som vil vera med å bygge opp under heilskapen ein finn i nasjonalparklandsbyen Lom, sa Brimi til Fjuken tidlegare i vinter.