Det var i 60-sona i Vikedalom, vest for Lom sentrum, at ein lokal politipatrulje og Utrykkingspolitiet (UP) hadde ein felles fartskontroll sundag kveld.

Resultatet vart ni forenkla førelegg og eitt førarkortbeslag.

Høgaste fart som vart målt i Vikedalom var 116 km/t - heile 56 km/t over fartsgrensa. Den mannlege føraren blir anmeldt og fekk førarkortet sitt beslaglagt.

I fylgje den lokale politipatruljen er ikkje føraren heimehøyrande i distriktet.