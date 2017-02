Ærespris til Arne Brimi

– At ein enkel kokk i Jotunheimen blir sett på denne måten, det er fenomenalt, sa Brimi etter å ha mottatt prisen frå juryleiar Kristin Krohn Devold.

I juryen si grunngjeving heiter det at Brimi «i over 30 år har vore ein framifrå ambassadør for norsk matkultur både nasjonalt og internasjonalt».

«Prisvinnaren har med smittande engasjement og stor glød klart å formidle samanhengen mellom norske råvarer, norsk natur og norsk kultur på ein fantastisk måte. Han har spreidd glede og kunnskap om norske råvarer i både profesjonelle miljø og i dei tusen heimar», skriv juryen.

Juryen trekte også fram Brimi sin innsats for å gjere kokkeyrket attraktivt blant ungdom. Kokken jobbar saman med fleire reiselivsbedrifter med å rekruttere fleire unge til faget gjennom Opplæringskontoret Brimi-kjøken.

– Arne Brimi er eit flott forbilde for unge, og han er ein av dei som har gjort mest for ungdom til å velje kokkefaget, seier juryleiar og NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.