Fullt hus på opningsfest

Den tidlegare Statoil-stasjonen i Bismo vart omprofilert til YX rett før jul, og torsdag var det offisiell opning av bensinstasjonen som er totalrenovert for over to millionar kroner.

Mykje folk var tilstades under opningsfesten torsdag, der Åge Brujordet fekk klippe snora. Brujordet har betydd mykje for bensinstasjonen i Bismo opp gjennom åra, og var æresgjest på opningsfesten der det mellom anna vart servert pizza og blautkake.

